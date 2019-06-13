العامري لبن علوي: العراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب

رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، مجددا رفض العراق لسياسة الحصار وتجويع الشعوب، فيما اكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قرب فتح السفارة العمانية في بغداد رغم تأخرها.ض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب

وقال مكتب العامري في بيان إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مكتبه بالعاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين ابرزها تعزيز العلاقات الثنائية".

واشاد العامري، بحسب البيان، بـ "الدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار لحلحلة الازمات وإبعاد التوتر من خلال ايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار"، مبينا أن "الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، والعراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب نظرا للتجربة المريرة التي عاشها".

من جهته، اشاد ايضا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بـ "موقف العراق في قمة مكة المكرمة الاخيرة وتطوره وتعافيه على المستويين العربي والدولي وهو الامر الذي سيساهم في تعزيز علاقاته الخارجية"، مؤكدا "قرب فتح السفارة العمانية في بغداد رغم تأخرها".

وبشأن التوتر في المنطقة بين اميركا وايران، أشاد بن علوي بـ"موقف ايران الرافض للحرب ودعم توطين العلاقات بين الدول"، موضحا ان "ايران جارة مسلمة والحل يكون عبر الحوار والتفاهم لتسوية المشاكل ان وجدت".

ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، مساء امس الاربعاء، الى العاصمة بغداد.