الأخبار

العامري لبن علوي: العراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب


رأى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، أن الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، مجددا رفض العراق لسياسة الحصار وتجويع الشعوب، فيما اكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي قرب فتح السفارة العمانية في بغداد رغم تأخرها.ض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب

وقال مكتب العامري في بيان إن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل، اليوم، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في مكتبه بالعاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات المشتركة التي تهم البلدين ابرزها تعزيز العلاقات الثنائية".

واشاد العامري، بحسب البيان، بـ "الدور الذي تلعبه سلطنة عمان في المنطقة ودعمها الحوار لحلحلة الازمات وإبعاد التوتر من خلال ايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار"، مبينا أن "الصراع بين اي طرفين ينعكس على جميع دول المنطقة، والعراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب نظرا للتجربة المريرة التي عاشها".

من جهته، اشاد ايضا وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بـ "موقف العراق في قمة مكة المكرمة الاخيرة وتطوره وتعافيه على المستويين العربي والدولي وهو الامر الذي سيساهم في تعزيز علاقاته الخارجية"، مؤكدا "قرب فتح السفارة العمانية في بغداد رغم تأخرها".

وبشأن التوتر في المنطقة بين اميركا وايران، أشاد بن علوي بـ"موقف ايران الرافض للحرب ودعم توطين العلاقات بين الدول"، موضحا ان "ايران جارة مسلمة والحل يكون عبر الحوار والتفاهم لتسوية المشاكل ان وجدت".

ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، مساء امس الاربعاء، الى العاصمة بغداد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان ينفي الانباء التي تحدثت عن تصويت المجلس على قرار بخصوص الحقوق التقاعدية لأعضائه.
العامري لبن علوي: العراق رافض لسياسة الحصار وتجويع الشعوب
البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون العفو من العقوبات الضريبية ويرفع جلسته إلى السبت
البرلمان يؤجل التصويت على صيغة قرار انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الإعلام
ابو مهدي المهندس يبعث رسالة الى المرجع السيستاني (دام ظله) بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي
الدفاع تعلن مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في الشرقاط
الحلبوسي يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه ويتحدث عن دور الامام المفدى السيد علي السيستاني
عبد المهدي يوافق على تزويد النجف بمحطات كهرباء متنقلة
الشيخ همام حمودي: لولا المرجعية لتغيرت كل خرائط المنطقة، ولن نسمح بالعودة للوراء
البرلمان يصوت على الغزي امينا لمجلس الوزراء وعبد الرضا مديرا لمكتب عبد المهدي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك