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البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون العفو من العقوبات الضريبية ويرفع جلسته إلى السبت


أنهى مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس، القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية، قبل رفع الجلسة إلى يوم السبت المقبل.

وقال مصدر صحفي إن مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية، مشيراً إلى أن رئاسة البرلمان رفعت الجلسة إلى يوم السبت المقبل، الساعة 11 صباحاً.

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد افتتح في وقت سابق من اليوم الخميس (13 حزيران 2019)، اعمال الجلسة 23 من الفصل التشريعي الثاني.

وقال مصدر صحفي، إن رئيس مجلس النواب، افتتح اعمال جلسة البرلمان الـ 23 من الفصل التشريعي، بعد تأجيل عقدها نصف ساعة.

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