البرلمان يؤجل التصويت على صيغة قرار انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الإعلام

أجل مجلس النواب، الخميس، التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات.

وقال مصدر نيابي إن "مجلس النواب، قرر تأجيل التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الإعلام والإتصالات الى جلسة يوم السبت المقبل".

وعقد مجلس النواب، ظهر اليوم الخميس، جلسته الـ 23 من الـــدورة النيابيـــة الرابعـة للسنـة التشريعية الاولــى في الفصـــل التشريعـــي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي