الدفاع تعلن مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في الشرقاط

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، 13 حزيران، 2019، مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في قضاء الشرقاط الشرقاط.

وذكر اعلام الوزارة في بيان أن " الجيش العراقي وخلال عمليات البحث والتفتيش المستمرة التي يقوم بها ضمن قواطع العمليات عثر على مضافات وعبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وتابع أن، "عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل ارهابيين اثنين تابعين الى ما يسمى (جند الامارة) اثناء الاشتباك معهما في قضاء الشرقاط، فيما عثرت عمليات سامراء على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع في جزيرة مكيشيفة".

وأردفت أن، "عمليات ديالى فجرت (7) عبوات ناسفة ضمن السلسلة الجبلية في منطقة انجانة ودمرت مضافتين في معسكر عائشة، وعثرت عمليات الانبار على 40 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في مناطق البو يوسف والبو طيبان والمعارض – قضاء الفلوجة، حيث قامت بتفجيرها تحت السيطرة، وتمكنت عمليات الجزيرة من تطهير 500 متر من الطريق من قاعدة عين الاسد الى سيطرة العكبة".