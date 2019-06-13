الأخبار

الدفاع تعلن مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في الشرقاط


أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، 13 حزيران، 2019، مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في قضاء الشرقاط الشرقاط.

وذكر اعلام الوزارة في بيان أن " الجيش العراقي وخلال عمليات البحث والتفتيش المستمرة التي يقوم بها ضمن قواطع العمليات عثر على مضافات وعبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية".

وتابع أن، "عمليات صلاح الدين تمكنت من قتل ارهابيين اثنين تابعين الى ما يسمى (جند الامارة) اثناء الاشتباك معهما في قضاء الشرقاط، فيما عثرت عمليات سامراء على 4 عبوات ناسفة محلية الصنع في جزيرة مكيشيفة".

وأردفت أن، "عمليات ديالى فجرت (7) عبوات ناسفة ضمن السلسلة الجبلية في منطقة انجانة ودمرت مضافتين في معسكر عائشة، وعثرت عمليات الانبار على 40 عبوة ناسفة من مخلفات داعش في مناطق البو يوسف والبو طيبان والمعارض – قضاء الفلوجة، حيث قامت بتفجيرها تحت السيطرة، وتمكنت عمليات الجزيرة من تطهير 500 متر من الطريق من قاعدة عين الاسد الى سيطرة العكبة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يُنهي القراءة الاولى لقانون العفو من العقوبات الضريبية ويرفع جلسته إلى السبت
البرلمان يؤجل التصويت على صيغة قرار انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الإعلام
ابو مهدي المهندس يبعث رسالة الى المرجع السيستاني (دام ظله) بمناسبة الذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي
الدفاع تعلن مقتل اثنين من ’’جند الإمارة’’ باشتباكات في الشرقاط
الحلبوسي يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه ويتحدث عن دور الامام المفدى السيد علي السيستاني
عبد المهدي يوافق على تزويد النجف بمحطات كهرباء متنقلة
الشيخ همام حمودي: لولا المرجعية لتغيرت كل خرائط المنطقة، ولن نسمح بالعودة للوراء
البرلمان يصوت على الغزي امينا لمجلس الوزراء وعبد الرضا مديرا لمكتب عبد المهدي
اندلاع حريق قرب مكتب ’’فرانس برس’’ وسط بغداد
مصدر برلماني يكشف سبب كسر النصاب القانوني لجلسة البرلمان اليوم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك