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الحلبوسي يهنئ الحشد الشعبي بذكرى تأسيسه ويتحدث عن دور الامام المفدى السيد علي السيستاني


هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الخميس (13 حزيران 2019)، بذكرى تأسيس الحشد الشعبي، مبينا أن بضع كلمات من المرجع الاعلى السيد علي السيستاني خرجت منها فتوى الجهاد الكفائي.

وقال الحلبوسي بكلمة القاها خلال جلسة مجلس النواب، إنه "في مثل هذه الأيام قبل خمسة أعوام كان العراق يعيش التحدي الأكبر عبر تاريخه الحديث حين تجمع الآلاف من المتطرفين والمجرمين الذين اتخذوا التوحش والإجرام وسيلة لنشر افكارهم ومعتقداتهم"، مبينا أنه "قد وقف المخلصون من ابناء الشعب والقوات المسلحة مدافعين عن الأرض والعرض ولكن الهجوم كان كبيرا وقابله انهيار اكبر في مواقع التصدي والمواجهة".

واضاف أن "بضع كلمات من المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله بفتوى الجهاد الكفائي التي هب العراقيون من جميع المدن والمذاهب والأديان ليدافعون عن الوطن".

ولفت الى أن "العراقيين استطاعوا تحقيق النصر على الاٍرهاب وطرد قوى الشر والهمجية في أربعة أعوام سطر فيها ابناء الشعب العراقي ملاحم بطولية في التضحية والفداء واستطاعوا بوحدتهم دحر كل قوى الشر ومؤامرات الأعداء"، مشيرا الى أنه "اليوم ونحن نعيش ذكرى هذه الفتوى العظيمة في الثالث عشر من حزيران عام 2014 فاننا نتوجه بالتحية والتقدير للمرجعية الدينية والسيد علي السيستاني دام ظله على هذا الموقف التاريخي العظيم".

وتابع الحلبوسي، أنه "نقدم باسمكم جميعا شكرنا وتقديرنا الى عوائل الشهداء والى الجرحى والمقاتلين الأبطال والى صناع النصر من ابناء الجيش العراقي والمؤسسة الدينية والحشد الشعبي والحشد العشائري والشرطة الاتحادية  وجهاز مكافحة الاٍرهاب والبيشمركة وابطال القوة الجوية وطيران الجيش وجميع الصنوف الساندة وكافة الأجهزة الأمنية"،

مضيفا "نتقدم بتهنئة  خاصة الى ابطال الحشد الشعبي والعشائري في ذكرى تاسيس الحشد والتي تصادف يوم الفتوى الثالث عشر من حزيران".

واختتم: "نوجه بتحية خاصة الى ابناء العشائر في المناطق المحررة الذين خاضوا معارك الشرف والتصدي مع فلول القاعدة ومجرمي داعش".

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