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عبد المهدي يوافق على تزويد النجف بمحطات كهرباء متنقلة


وافق رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، على طلبات خدمية ومشاريع في محافظة النجف الأشرف.

وقال النائب الاول للمحافظ هاشم الكرعاوي في بيان "ألتقينا رئيس الوزراء، وبحثنا معه واقع حال محافظة النجف الاشرف والسعي لتطوير واقعها وتذليل المعوقات أمامها طرحنا موضوع أزمة الكهرباء و فك الاختناقات حيث لا نستطيع تجهيز المحافظة بالحصة المخصصة وتفاوت تجهيز الكهرباء من حي إلى آخر بسبب الاختناقات لذا نحتاج محطات متنقلة لفك تلك الاختناقات".

وأضاف "تمت موافقة رئيس الوزراء على تزويد محافظة النجف الاشرف بمحطات كهرباء متنقله لفك الاختناقات في المحافظة وخلال الأيام القليله القادمة ستصل إلى النجف الاشرف".

ولفت الى "موافقة رئيس الوزراء مبدئياً على تشغيل عقود هيأة الاعمار ولكن يجب وضع خطة للانتاج والاستفادة من طاقات عقود الهيأة ووعد بذلك بعد ان نضع خطة تمكننا من الاستفادة من الموارد البشرية لدى هيأة الاعمار".

وأشار الكرعاوي الى "استحداث دائرة مهندس مقيم في محافظة النجف الاشرف وتخصيص مبلغ لشراء آليات لتكون جهد هندسي تابع للمحافظة وينفذ تنفيذ مباشر لتبليط شوارع المحافظة".

وتابع "طلبنا بأن تكون هناك بلدية خاصة للمدينة القديمة لتوفير إمكانيات أكثر ورفعنا شوارع {البراق، المشراق، الحويش، الجديدات... الخ} التي تكون داخل المدينة القديمة بكتب رسمية لتوفير خدمات اكبر وكذلك بينا أهمية المدينة القديمة لما فيها من مرقد الإمام علي {ع} ومراجع الدين".

وعن الواقع الزراعي أشار الكرعاوي الى "الاستفادة من صحراء النجف وإقامة سدود لمنع الضرر من السيول القادمة لان وبنفس الوقت تكون مخازن للمياه للاستفادة منها في الزراعة و رعي الاغنام وتوفير المياه الجوفية وتكون سد لدفع الضرر عن الوديان التي تسبب ضرر كبير عند كل سيول".

ولفت الى انه "وبعد إكمال تصميم بحر النجف بشكل كامل تم ايقاف الشروع بالعمل لقلة التخصيصات المالية في عام 2014 طرحنا ان يكون مكان سياحي جاذب للسياح ومتنفس لاهالي النجف بشكل خاص" مشيرا الى "الاستفادة من الموارد الذاتية لاكساء جميع شوارع المحافظة".

وكشف الكرعاوي ان رئيس الوزراء "وعد بأن ينظر بكل ما تم طرحه والعمل عليه وستكون متابعة شخصية منه ويدعم المحافظة بتوفير الخدمات"

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