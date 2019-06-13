اندلاع حريق قرب مكتب ’’فرانس برس’’ وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، 13 حزيران، 2019، باندلاع حريق قرب مكتب وكالة الانباء الفرنسية وسط بغداد.

وقال المصدر إن، "حريقاً إندلع بالقرب من وكالة الانباء الفرنسية في شارع أبي نؤاس وسط العاصمة بغداد".

وبين أن، "الحريق تسبب باضرار مادية فقط"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بدوره قال العقيد جودت في مديرية الدفاع المدني إن، "الحريق الذي حصل عبارة عن اشتعال مكب للنفايات خلف مبنى فراس برس وتم إخماده وهو حادث بسيط جدا".