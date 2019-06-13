نائب وزير الخارجية الايراني: دعوة العراق ولبنان كمراقبين في مفاوضات استانا يحسن الوضع بين سوريا ودول الجوار

أكد نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي، على دعوة العراق ولبنان بصفة مراقب إلى مفاوضات أستانا، مشيرا الى أن الدولتين ستلعبان دورا في اتخاذ قرار بالاجماع وسيساعد في تحسين الوضع بين سوريا ودول الجوار.

وقال خاجي في مقابلة خاصة لـ “سبوتنيك”، “بالتأكيد سوف نقوم بدعوتهما للاجتماع التالي. إن وجودهما يساهم في اتخاذ قرار بالإجماع ودراسة أكبر. وفي نهاية المطاف، الوضع السوري يلقي بآثاره أيضاً على لبنان والعراق، كما أنهما متأثران بهذا الوضع، وهنالك ارتباط وثيق فيما بينها في الأمن والتجارة ووضع الحدود. نعتقد أن حضور هذه الدول يمكن أن يكون فعالاً ويساعد في تحسين الوضع بين سوريا والدول المجاورة والسلام والاستقرار في سوريا”.

وتابع خاجي فيما يخص توسيع صيغة استانا ودعوة بلدان ومنظمات اخرى للمشاركة “بالطبع. نريد العمل مع المجتمعات الدولية، واستانا تريد الحوار مع مختلف الأطراف ومن لديه دور فيها. يمكن ربط هذه المنظومة بزيادة عدد الدول المراقبة أو الاجتماعات التي يمكن لأستانا أن تعقدها مع أطراف سورية أخرى”.