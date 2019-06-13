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مستشار أردوغان: واشنطن هي التي دفعتنا لشراء منظومة إس-400 من روسيا


أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن واشنطن هي السبب في الأزمة القائمة بين البلدين بخصوص شراء تركيا لمنظومة إس-400 للدفاع الجوي من روسيا، معربا عن أمله ألا تؤدي الأزمة لتصاعد التوتر بالمنطقة.

وقال أقطاي في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، “”الولايات المتحدة الأميركية هي التي دفعت تركيا لشراء أنظمة إس- 400 الصاروخية بعد رفض حليفتها بيع منظومة دفاع جوي، تركيا ليست مضطرة لشراء أسلحة دفاعية أميركية خاصة في ظل رفض الأخيرة بيع هذه الأسلحة”.

وتابع مستشار الرئيس التركي، “”لا تستطيع الولايات المتحدة الأميركية أن توضح لأي أحد سبب اعتراضها على شراء تركيا أنظمة دفاع جوي من بلد آخر في الوقت الذي ترفض فيه بيع هذه الأسلحة لها”.

وتابع أقطاي أن “الولايات المتحدة الأميركية لا تتصرف كحليف حيال تركيا، في حين تقوم تركيا بكل مسؤولياتها كحليف”. وأعرب أقطاي عن أمله  “ألا تؤدي هذه الأزمة إلى تصاعد الوضع في المنطقة، وأن يسيطر الحس السليم على الجميع”، موضحا أن “تركيا لا تشتري منظومة إس- 400 بهدف تحدي أي بلد”.

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