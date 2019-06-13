ثلاثة نواب جدد يؤدون اليمين الدستوري في البرلمان

أفاد مصدر نيابي، الخميس، بأن ثلاثة نواب بدلاء أدوا اليمين الدستورية في مجلس النواب.

وقال المصدر إن "يونادم كنا أدى اليمين الدستوري كنائب بدلاً من النائب برهان الدين اسحاق".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "خالدة خليل رشو أدت اليمين الدستوري كنائبة بدلاً من النائب صفوان بشير"، مبيناً أن "محمد فرمان شاهر أدى اليمين الدستوري نائباً بدلاً من النائب سهام عباس".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الخميس، جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي.