الرئيس صالح يرحب بزيارة بابا الفاتيكان الى العراق العام المقبل

رحب رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بنية بابا الفاتيكان فرنسيس زيارة العراق العام المقبل، مبينا ان هذه الزيارة تكتسب اهمية تاريخية.

وقال مكتب صالح في بيان انه رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد بطريرك بابل للكلدان غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو"،

مبينا انه "تم خلال اللقاء بحث الاستعدادات اللازمة لاستقبال قداسة بابا الفاتيكان في العراق، فضلاً عن الاوضاع في سهل نينوى واهمية تحقيق الاستقرار فيه والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين".

ورحب صالح خلال البيان "بمبادرة قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس ونيته زيارة العراق العام المقبل"، مستذكراً لقائه معه ودعمه لمسعى العراق في استتباب أمن الطوائف وترسيخ السلم والاستقرار بين جميع المكونات العراقية.

واكد صالح ان "هذه الزيارة تكتسب اهمية تاريخية للشعب العراقي بكافة اطيافه عامة وللمسيحيين خاصة"، مؤكداً "أهمية دور المسيحيين في بناء العراق لأنهم ابناء أصلاء في هذا البلد وأسهموا في رقيه وحضارته".

من جانبه، أعرب الكاردينال ساكو عن تقديره وتثمينه لدور رئيس الجمهورية في دعم المسيحيين، وسعيه الدؤوب لتمتين وشائج اللحمة الوطنية بين جميع أبناء هذا البلد.

وأعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، في وقت سابق، أنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل في أول زيارة باباوية لهذا البلد على الإطلاق.