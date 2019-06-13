مستشفى ببغداد تعلن تعرض احد اطبائها لاعتداء مسلح

اعلنت مستشفى الزعفرانية العام في العاصمة بغداد، الخميس، عن تعرض احد اطبائها لاعتداء بطلقات نارية.

وقال مدير اعلام المستشفى احمد صبيح في حديث صحفي إن "اعتداءً مسلحا نفذ على احد اطبائها الذي يعملون بالمستشفى صباح اليوم امام منزله في بغداد الجديدة اثناء توجهه الى المستشفى"، مشيرا الى ان "ذلك ادى الى اصابته بثلاث اطلاقات نارية".

واضاف صبيح ان "احدى هذه الاطلاقات اصابته بالخاصرة والثانية بالحالب والثالثة بالكتف"، مبينا انه "الان في صالة العمليات في مستشفى الشيخ زايد".

يشار إلى أن الفترة الاخيرة شهدت تصاعدا في حالات تهديد الاطباء والاعتداء عليهم من قبل مراجعين وذوي المرضي، فيما تتصاعد المطالب بضرورة حماية الاطباء وتنفيذ قانون حمايتهم.

وكانت المرجعية الدينية العليا انتقدت، في ( 6 كانون الثاني 2017)، ما وصفته بـ "همجية التعامل" مع الأطباء، داعية إلى حمايتهم، فيما أشارت الى وجود طرق قانونية يجب ان تتبع اذا كان الطبيب "مقصراً".