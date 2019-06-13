البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، جلسته الـ 23 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، اليوم الخميس، اعمال الجلسة رقم (٢٣) من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية الاولى للفصل التشريعي الثاني".

وكانت رئاسة المجلس قد قررت في وقت سابق اليوم، تأجيل الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

ورفعت رئاسة مجلس النواب اول امس الثلاثاء جلسة المجلس رقم 23 الى اليوم الخميس.