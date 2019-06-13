غارات تركية جديدة على كردستان العراق

شنت طائرات حربية تركية، فجر الخميس (13 حزيران 2019)، غارات على مناطق في إقليم كردستان شمالي العراق.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن المقاتلات قصفت ضواحي ومناطق تابعة لبلدة العمادية التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

واضافت، أن الغارات أسفرت عن إلحاق أضرار مادية جسيمة بشبكات المياه والكهرباء في تلك المناطق وتدمير محطة للوقود وقطع الطريق الرئيسي بين البلدة ومركز مدينة دهوك.

وكانت أنقرة قد أعلنت، أواخر أيار الماضي، إطلاق عملية واسعة تستهدف مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذي يتخذ من المناطق الجبلية في الإقليم قواعد له.