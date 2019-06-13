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الانواء الجوية تسجل وقوع هزة ارضية تبعد 160 كم عن بغداد


أعلنت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، الاربعاء ، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية لمنطقة سربيل زهاب قرب الحدود العراقية الايرانية.

وقالت الهيئة في بيان  انه "تم تسجيل هزة ارضية بلغت قوتها 3.5 درجات على مقياس ريختر, وتبعد الهزة حوالي 160 كم شمال شرق بغداد وحوالي 25 كم عن مدينه خانقين كم"، مبينة ان "المواطنين قد شعروا بها شعور خفيف في بعض مناطق ديالى وواسط".

وتابعت انه "لم ترد انباء عن حصول أضرار"، داعية المواطنين الى "اخذ الحيط والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والتزام بالوصايا الزلزالية".

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