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السويد تطرد امام مسجد عراقي الجنسية يروج لداعش الارهابي يشكل تهديدا لامنها


اتخذت محكمة الهجرة السويدية، قراراً بطرد احد القياديين الارهابيين المعتقلين من قبل جهاز الامن خارج السويد.

وذكرت صحيفة الاكسبريسن السويدية، ان محكمة الهجرة قررت طرد واحد من ستة معتقلين لديها وهو امام "اوميو" العراقي حسين الجبوري البالغ من العمر 48 عاماً".

وكانت المخابرات السويدية اعتقلت امام مسجد يافلا العراقي ابو رعد وابنه، ثم اعتقلت اربعة اخرين على صلة، بينهم امام "اوميو" الذي قررت محكمة الهجرة ترحيله امس الثلاثاء. 

وذكرت المخابرات انهم يشكلون تهديداً لامن السويد، وهم قادة التطرف الاسلامي في البلاد، وكانوا يتعاطفون ويمجدون تنظيم "داعش".

وتواصل المخابرات السويدية اتخاذ تدابير مختلفة للحد من نمو البيئات المتطرفة، وابرزها التطرف . 

واذا لم تكن الظروف مهيأة لطرد المتطرفين، اذا كانوا معرضون للاعدام في بلدانهم، فإن بإمكان جهاز الامن ابقائهم تحت المراقبة .

وبالاضافة الى الجبوري، تم احتجاز الامامين عبد الناصر النادي الذي يكنى بأبي طلال من يوتبوري، وفكري حمد من فاستيروس، لصلتهم بإمام مسجد يافلا ابو رعد، حيث ان جميعهم لا يملكون الجنسية السويدية، وسبق ان رفضت طلبات منحهم الجنسية اكثر من مرة، لكنهم يتمتعون بالاقامة الدائمة في السويد.

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