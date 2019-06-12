رئيس الوزراء يستقبل وزير الخارجية العماني ويبحث معه فتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول

بحث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الاربعاء، فتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول بين البلدين، فيما اشار عبد المهدي الى أن افتتاح السفارة العمانية في بغداد سيسهم بزيادة التعاون بين الشعبين الشقيقين.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان إن "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي استقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وفتح خطوط للطيران وتسهيل منح تأشيرات الدخول ، إضافة الى الدور المشترك للعراق وعمان بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعرب عبد المهدي، بحسب البيان، "عن ترحيبه بالوزير العماني وبتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح السفارة العمانية في بغداد الذي سيسهم في زيادة التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وأضاف عبد المهدي، "نثني على الدور العماني في المنطقة الذي يتكامل ويتطابق مع دور العراق وتوسيع علاقاته مع محيطه العربي والاقليمي ودعم جهود الأمن والإستقرار ونزع فتيل الأزمة الحالية بين الولايات المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر التصعيد والحروب"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية بعثت رسائل ووفودا الى مختلف الدول الصديقة وتواصل جهودها في هذا الإتجاه".

من جهته، اشار وزير الخارجية العماني الى أن "للعراق مكانة خاصة لدى عمان حكومةً وشعبا، وننظر لمواقف العراق والدور الايجابي والمتوازن للحكومة العراقية بإحترام وتقدير"،

معربا عن "ارتياحه لزيارة العراق وبالرغبة المشتركة لدى البلدين بتطوير العلاقات وتوسيع التعاون، ومايحققه التعاون والتفاهم بين العراق وعمان في إبعاد التوتر عن المنطقة وايجاد مناخات للتهدئة والإستقرار في المنطقة".