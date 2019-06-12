مجلس الأمن الوطني يناقش عقود تسليح وزارة الدفاع

ناقش مجلس الامن الوطني برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية.

وذكر بيان صادر عن مكتب عبد المهدي ان "مجلس الأمن الوطني عقد جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"،

مضيفا "حيث جرى بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول الأعمال، ومن بينها تخفيض اعداد السجناء بما يحقق العدالة وحماية الأمن المجتمعي وتوفير آليات بديلة مثل استخدام تقنية السوار الالكتروني واعادة تأهيل ودمج الأفراد بمجتمعاتهم".

كما ناقش الاجتماع بحسب البيان "عقود تسليح وزارة الدفاع واهمية تطوير قدرات العراق الجوية، وعددا من القضايا والمستجدات الأمنية".