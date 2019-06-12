عبد المهدي يصدر توجيهات بخصوص محافظة واسط.. أهمها مطار ومصفى الكوت

أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الأربعاء، اصدار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، عدة توجيهات بينها مايخص مطار ومصفى الكوت.

وذكر محمد المياحي، في بيان أنه "خلال لقائنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء، طرحنا على جنابه العديد من القضايا المهمة التي تخص محافظة واسط، بمجالات الكهرباء وإدارة المشاريع والزراعة والموارد المائية ومصفى النفط وشركة نفط الوسط ومطار الكوت وهيأة الاستثمار".

وأكد المياحي حصوله على موافقة عبد المهدي لـ"دعم قطاع الكهرباء في مجال شراء وصيانة وتطوير المحولات والمحطات، وصلاحيات ادارية لدائرة الكهرباء، واستقرار حصة واسط وزيادتها مع زيادة الإنتاج".

وأضاف، أن "رئيس الوزراء وافق على زيادة خطة زراعة الشلب من 15 ألف الى 50 ألف طن، والموافقة على تقديم خطتنا للسكن كي تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، ودعمه لإبعاد هيأة الاستثمار من المحاصصة والمحسوبية".

وأشار محافظ واسط، إلى موافقة رئيس الوزراء على "الإسراع في اكمال متطلبات اعلان مطار الكوت ومصفى الكوت، وكذلك منفذ الشهابي".