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مفتشية الداخلية: 406 منتسبين بالديوانية يستلمون راتبين في آن واحد


كشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الاربعاء، تورط 406 منتسبين تابعين لمديرية شرطة الديوانية باستلام راتبين اثنين في نفس الوقت، مبينة ان أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من الرعاية الاجتماعية.

وقالت المفتشية في بيان ان "406 منتسبين في مديرية شرطة الديوانية متورطين باستلام راتبين اثنين في نفس الوقت، احدهما من وزارة الداخلية والآخر من الرعاية الاجتماعية".

واضافت ان "الاكتشاف تم على خلفية قيام اللجنة التدقيقية بعملية مقاطعة قواعد البيانات الخاصة بمنتسبي الوزارة العاملين في المحافظة على مختلف رتبهم وصنوفهم، حيث أظهر التقاطع استلام 406 منتسبين رواتب مزدوجة"، مبينة ان "مجموع الأموال المستلمة خلافاً للضوابط بلغ نحو مليارين و 200 مليون دينار".

وتابع انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المستلمة بغير وجه حق من قبل المنتسبين المخالفين بالتنسيق مع قسم الحماية الاجتماعية في الديوانية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

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مفتشية الداخلية: 406 منتسبين بالديوانية يستلمون راتبين في آن واحد
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