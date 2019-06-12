الانواء الجوية: درجات الحرارة ستنخفض لثلاثة ايام وتعاود الارتفاع السبت

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان درجات الحرارة ستنخفض لمدة ثلاثة ايام لتعاود ارتفاعها مجددا من يوم السبت المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها انه "من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة العظمى في البلاد لثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الاربعاء بسبب ضعف تاثير المنخفض الحراري الموسوي نتيجة تاثير مرتفع جوي قادم من شرق البحر المتوسط لتعاود درجات الحرارة الارتفاع مجددا يوم السبت المقبل".

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون الاربعاء، في المناطق كافة صحو مع بعض الغيوم، وتنخفض درجات الحرارة بضع درجات ولتسجل درجات الحرارة العظمى في العاصمة بغداد 42 درجة مئوية فيما ستنشط الرياح خلال النهار الى مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن"، مبينة ان "الطقس سيكون ليوم الخميس في المناطق كافة صحو مع بعض الغيوم وانخفاض قليل في درجات الحرارة".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الايام الماضي من الشهر الحالي ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة وصلت في محافظة البصرة الى 50 درجة مئوية.