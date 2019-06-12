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نائب يكشف عن "شبهات" سجناء فضائيين ويطالب مجلس مكافحة الفساد بالتقصي


كشف رئيس تحالف سائرون في ديالى النائب برهان المعموري، الاربعاء، عن وجود شبهات فساد تتعلق بسجناء فضائيين، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.

وقال المعموري في بيان ان "دائرة الاصلاح تعتبر من أهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق"، مبيناً إنها "تكلف ميزانية الدولة شهرياً عشرات المليارات لتغطية تكاليف عقود إطعام السجناء".

وأضاف ان "هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام"، لافتاً إلى ان "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".

ودعا مدير عام دائرة الإصلاح إلى "الكشف عن الاعداد الحقيقية للسجناء والافصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني"، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".

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