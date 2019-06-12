اول طلب الى مسرور البارزاني بعد تكليفه بتشكيل حكومة الاقليم

طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الاربعاء، رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، الى تحويل قضاء سنجار لمحافظة.

وقال خليل في رسالة تهنئة قدمها للبارزاني، بمناسبة تسنمه رئاسة حكومة الاقليم، ان "مسرور بارزاني، يمثل الجيل الثالث من عائلة بارزاني الخالدة"، مبينا انه "قادر على تحقيق تطلعات وآمال الشعب الكردي، واستقرار اقليم كردستان وتحقيق الرفاهية له".

واضاف، ان "مسرور يعرف بدبلوماسيته العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية الاتحادية، حيث سيكون من اكثر الداعمين لها في تحقيق اهدافها من اجل مصلحة الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة".

وتابع انه "سيعمل مسرور على ملفات في غاية الاهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة بالمواد الدستورية، مثل المادة 140، فضلا عن عمله باستقرار الامن في كردستان"،

مشيرا الى انه "من الداعمين للاقليات في البلاد، ونحن على ثقة تامة بانه سيتوج هذا الدعم بتحقيق الامن الكامل في سنجار وسهل نينوى، وان يحقق امنيات وتطلعات الشعب في هذه المناطق بتحويلها الى محافظة، لتنسى ما مر عليها من مآسي وقتل وتشريد لاهلها".