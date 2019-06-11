السفير الباكستاني: امن الطيران هم من اعتدوا على المسافرين

اتهم السفير الباكستاني في العراق ساجد بلال، الثلاثاء، امن الطيران بالاعتداء على المسافرين الباكستانيين، فيما اشار الى انه تم فتح تحقيق بالحادث.

وقال بلال في حديث صحفي ان "الاعلام نقل حادثة المسافرين الباكستانيين في احدى الطائرات العراقية خلال الرحلة من بغداد الى كراتشي والتي كانت تقل على متنها 120 مسافرا، بشكل خاطئ"، مبينا انه "كان هناك خطأ فني في الطائرة وتمت الشكوى من قبل المسافرين الباكستانيين ولا سباب عديدة لم تتم السيطرة على الوضع".

وتابع انه "عند هبوط الطائرة اعتدى امن الطيران العراقي على مسافرين الباكستانيين الذين اشتكوا بصوت مرتفع"، موضحا انه "سيتم فتح تحقيق بالحادث من قبل الجهات العراقية".

واكد السفير الباكستاني ان "عدد المصابين من المسافرين بلغ واحد"، معربا عن شكره لـ"الجهات العراقية لمساعدتهم لنا بحل الموضوع بصورة مباشرة وبوقت قصير".

وثمن بلال "دعم الجهات العراقية والتعاون الكبير خاصة مع المسافرين الباكستانيين الذين كانوا على متن الطائرة"، لافتا الى انه "في مثل هذا التعاون فان العلاقات الباكستانية العراقية سوف تزداد قوة في المستقبل".

أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى مدينة كراتشي الباكستانية أمس الأول الأحد،

مبينة ان عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع قاموا بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم، لافتة الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث.