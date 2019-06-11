تفكيك خلية ارهابية خططت للقيام بهجمات في ديالى

كشف مصدر أمني في محافظة ديالى، الثلاثاء (11 حزيران 2019)، عن تفكيك نواة خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي شرق المحافظة.

وقال المصدر إن "فريقاً امنياً مختصاً نجح في تفكيك خلية نائمة مرتبطة بتنظيم داعش الارهابي في منطقة الكلال (67 كم شرق بعقوبة)".

وأضاف المصدر، أن "الخلية كانت تعد لهجمات عنيفة على المحافظة"، مبيناً أن "تفكيكها واعتقالها جاء بعد جهد أمني ومتابعة استمرت ايام عدة قبل اعطاء الضوء الاخضر باعتقال افرادها بكمين".

وكانت الاجهزة الاستخبارية في ديالى نجحت في تفكيك واعتقال افراد العديد من الخلايا النائمة خلال الاشهر الماضية