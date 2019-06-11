الدفاع: العثور على مضافات وعبوات ناسفة من مخلفات "داعش" الارهابي في نينوى والانبار

أعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الثلاثاء، العثور على مضافات وعبوات ناسفة من مخلفات تنظيم ‘داعش’ الإرهابي في محافظتي نينوى والانبار.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي ان ‘القوات العراقية وخلال عمليات البحث والتفتيش المستمرة التي تقوم بها ضمن قواطع العمليات عثرت على مضافات وعبوات ناسفة ومتفجرات من مخلفات عصابات داعش الإرهابية، حيث تمكنت عمليات نينوى من العثور على براميل بلاستيكية تحتوي على مواد متفجرة محلية الصنع عدد 3 مع عبوة ناسفة محلية الصنع في منطقة بعشيقة’.

وأضافت أن ‘عمليات الانبار فجرت 66 عبوة ناسفة من المخلفات الارهابية تحت السيطرة في مناطق الـ 7 كيلو والبو طيبان والبو يوسف، كما عثرت عمليات الجزيرة على عبوات ناسفة محلية الصنع على شكل صفيح معدني عدد 3 من المخلفات على الطريق من قاعدة عين الأسد الى سيطرة العكبة’.

وأوضحت الوزارة، أن ‘قيادة العمليات المشتركة / كركوك عثرت على ثلاث مضافات تابعة لداعش في قرية بطرميش