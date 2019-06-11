عضو بالفتح يرد على النجيفي: الحشد قوة نظامية وليس بديلاً عن الجيش العراقي

علق النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير المياحي، الثلاثاء، (11 حزيران 2019)، على حديث القيادي في تحالف القرار، اثيل النجيفي، بشأن محاولة من اسماهم بـ"حماة الثورة الايرانية في العراق" استبدال الجيش العراقي بقوة اخرى تسيطر على المناطق المحررة.

وقال المياحي، في حديث، صحفي، إن "على الجهات التي تنظر لقوات الحشد الشعبي على انها مليشيات، العودة للقانون اولا لان الحشد منظومة عسكرية قانونية تحمل غطاء قانوني واضح".

واضاف ان "اتهام بعض الشخصيات الحشد الشعبي يعطي مؤشرات خطيرة، لاسيما وان كانت هذه الشخصيات عراقية"، مخاطباً النجيفي: "عد الى نفسك اذا كنت عراقيا".

واشار الى ان "الحشد الشعبي احدى القوى التي دحرت تنظيم داعش في العراق، كما انها اصبحت منافسة للقوى العظمى في المنطقة وهو قوة اساسية وليس بديلاً للجيش العراقي"، مؤكداً أن "النظر لإيران على انها تتدخل وتتحكم في الوضع العراقي، غير صحيح، فهي الجارة الوحيدة التي مدت يد العون لنا في الحرب ضد داعش"الارهابي

وكان اثيل النجيفي، قد اتهم، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، من اسماهم بحماة مشروع الثورة الايرانية في العراق، بانشاء مشروع لاستبدال قوة الجيش العراقي.

وقال النجيفي في تغريدته، إنه "منذ عام 2013 أي بسنة قبل إسقاط الموصل بدأ حماة مشروع الثورة الإيرانية في العراق استعدادهم لإنشاء قوة بديلة عن الجيش تقوم بالسيطرة على المناطق التي ستسقط بيد الإرهاب بعد تحريرها وتكون بديلا عن الجيش الذي خططوا لإضعافه".

واعتبر متابعون تصريحات النجيفي هذه استهدافاً غير مباشر للحشد الشعبي.