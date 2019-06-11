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نائب: نسبة موظفي كردستان بالعراق تتجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص وتنتهك الدستور


أكد النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، الثلاثاء (10 حزيران 2019)، أن نسبة موظفي كردستان بالعراق تتجاوز على مبدأ تكافؤ الفرص وتنتهك الدستور.

وقال العقابي في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب، إن "مواد الدستور العراقي النافذ نصت على المساواة بين المواطنين دون أي تمييز وضمان تكافؤ الفرص بينهم ، لكننا نشهد انتهاكاً صارخاً للدستور وتعدياً على حقوق المواطنين في المحافظات الغربية ومحافظات الوسط والجنوب"، مبينا أن "الحكومة منحت إقليم كردستان ربع عدد الوظائف العامة في الدولة العراقية تقريبا".

واضاف أن "الاحصائيات الرسمية تبين حصول الإقليم في هذه السنة على نسبة 23% من مجمل الوظائف العامة والدرجات الخاصة ( من هم بدرجة وكيل وزير أو مدير عام ) ، مع أن نسبة الإقليم في الموازنة ثابتة وتقدر ب 12.8 % فقط "، لافتا الى أن "هذه النسبة زادت بشكل كبير عن السنوات الماضية".

وتسائل "كيف بلغت نسبة الوظائف في 3 محافظات فقط وبعدد سكان محدد ربع عدد الوظائف الكلية في العراق تقريبا ؟ بينما تحصل بقية المحافظات الخمسة عشر على نسبة 75% من الوظائف ويشاركهم فيها المواطنون الأكراد المنتشرون في تلك المحافظات أيضاً ".

واردف : "بقياس بسيط تحصل كل محافظة في إقليم كردستان 8% تقريبا من الوظائف مقابل 5% لكل محافظة من المحافظات العراقية الأخرى، فأي عدالة هذه؟، بحسب قوله.

واشار الى ان "هذه المخالفة الصريحة للدستور والتعدي على حقوق المواطنين في المحافظات الأخرى تجاوز خطير لمعايير العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للعراقيين ، وعلى الدولة معالجة هذا الخلل وتحقيق التوازن وضمان الإنصاف وفق المعايير المعتمدة كالنسبة السكانية ومدى المحرومية ومستويات الفقر وغيرها ، وعدم السماح بتمدد الإقليم على حساب بقية المحافظات".

 

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