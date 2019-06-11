سفير العراق بروسيا يخاطب سلطاتها بعد ’’تهجم’’ مقيم عربي طائفياً على العراق

فاتح سفير العراق في موسكو، حيدر هادي، الثلاثاء، 11 حزيران، 2019، السلطات الروسية لاتخاذ الإجراءات القانونية، بحق مواطن عربي "تهجم" على العراق والعراقيين لاسباب طائفية.

وقال هادي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "وجهنا القسم القنصلي الطلب من الخارجية الروسية رسميا مفاتحة السلطات الحكومية في مدينة فارونيش لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق احد ابناء الجاليات العربية المقيم في المدينة والذي تهجم من خلال صفحته الشخصية على العراق والعراقيين".

وأكد أن "السفارة ترفض استخدام الأراضي الروسية لبث لغة الكراهية".

وكان طلبة عراقيون وجهوا رسالة الى السفير هادي اشاروا فيها الى ان شخصاً عربياً مقيما في روسيا تهجم على العراق والعراقيين من منطلق طائفي.