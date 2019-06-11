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توضيح من الخطوط الجوية بشأن ما حدث بالرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي


أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد إلى مدينة كراتشي الباكستانية أمس الأول الأحد، مشيرةً إلى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت الشركة في بيان إنها "تود التوضيح بخصوص ما حدث في الرحلة المتوجهة من بغداد الى كراتشي يوم الأحد 2019/6/9، حيث قام عدد من المسافرين واثناء تحرك الطائرة على المدرج الرئيس للإقلاع بأعمال شغب وتدافع داخل الطائرة، مما إضطر قائد الطائرة الى إرجاعها حسب قوانين الطيران العالمية الى مكان آمن واخلاءها من المسافرين حرصا منه على سلامتهم".

وأضافت، أن "جهوداً ميدانية كبيرة بُذلت من قبل وزير النقل عبد الله لعيبي ومدير عام الشركة الطيار كفاح حسن إلى أن تمت السيطرة على الموقف، واقلعت الرحلة إلى كراتشي في تمام الساعة الرابعة فجرا، وهبطت هناك بسلام وعادت إلى أرض الوطن، فيما تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث". 

وأكدت الشركة، "حرصها الشديد على ‏تطبيق معايير السلامة بأقصى درجاتها حفاظا على أرواح المسافرين".

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