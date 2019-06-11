الإعلام الأمني: قتل ثلاثة إرهابيين والاستيلاء على أسلحتهم في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن قتل ثلاثة "إرهابيين" والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير أوكارهم بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، مقتل ٣ ارهابيين والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير اوكارهم، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة المقر المتقدم قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، بعد أن داهمت أوكارا لعصابات داعش في قرية علف".