نائب يطالب كردستان بتوضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني خلال تنصيب البارزاني

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي، الثلاثاء، اقليم كردستان بالتوضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني خلال حفل تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم.

وقال الغانمي في حديث صحفي "اننا في الوقت الذي نهنأ فيه نيجرفان بارزاني بمناسبة تسنمه منصبه كرئيسا للاقليم، الا اننا كنا نتمنى ان تكون تلك المناسبة انطلاقة وصفحة جديدة للعلاقة بين بغداد واربيل وطوي صفحات المشاكل السابقة والعمل ضمن جو البلد الواحد".

واضاف ان "عدم عزف النشيد الوطني الاتحادي ضمن حفل تنصيب البارزاني هو امر مستغرب ويثير العديد من علامات الاستفهام"، داعيا "رئاسة الاقليم الى بيان الاسباب هل هو سهوا ام لغايات اخرى خاصة اننا نعيش في عراق ديمقراطي اتحادي".

وتابع ان "على الاقليم تقديم التبريرات عن اسبابه الكافية بشأن هذا الاخفاق".

يذكر ان اقليم كردستان شهد يوم امس حفل تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم بحضور 1200 شخصية سياسية بينهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، فيما خلا الحفل من عزف النشيد الوطني الذي طالما يستخدم في المناسبات الرسمية.