بدر: كل اللجان التحقيقية بالعراق ’’مسيسة وغير نزيهة’’ وهذا هدفها فقط!

أكد عضو منظمة بدر كريم النوري، اليوم الاثنين، ان جميع اللجان التحقيقية، التي شكلت في العراق على مختلف القضايا، كانت "مسيسة وغير نزيهة"، كاشفا بالوقت ذاته الهدف من تشكيل تلك اللجان.

وقال النوري في حديث صحفي، إن "كل التحقيقات واللجان التحقيقية هي مسيسة للاسف، ولم تكن نزيهة وشفافة وهذا ليس فقط على قضية حرق المحاصيل الزراعية، بل حتى في القضايا الأمنية".

وبين ان "هناك ربما ظلم، هناك توجيه خاطئ وتسيس للجان التحقيقية، ونحن تعودنا على ان اللجان التحقيقية، تشكل من أجل تسويف للقضية وامتصاص نقمة وغضب المواطنين ليس الا".

يذكر ان هناك المئات من اللجان التحقيقية التي شكلت في العراق بعد 2003، بخصوص قضايا تتعلق بالكوارث الارهابية التي ضربت العراقيين، وقضايا الفساد المالي والاداري وجرائم جنائية وغيرها لم يعرف الى هذه اللحظة مصير تلك اللجان ولم تكشف عن نتائجها رغم تشكيلها من قبل جهات عليا حكومية!.