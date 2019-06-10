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مجلس ديالى: زيارة الغانمي جاءت بأوامر مباشرة من عبد المهدي.. هذه المطالب استجاب لها


اكد مجلس مجافظة ديالى، الاثنين، ان رئيس اركان الجيش استجاب لكل مطالب اهالي قرية ابو كرمة، مشيرا الى ان زيارته للمحافظة جاءت بأمر من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال عضو المجلس احمد الربيعي، في تصريح صحفي إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عثمان الغانمي استجاب لكل مطالب اهالي قرية ابو كرمة في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) بعد لقاء موسع مع الوجهاء وشيوخ العشائر والاهالي".

وأضاف الربيعي، أن "الغانمي استجاب لملف تعزيز امن القرية وفتح باب التطوع لابناءها وابناء القرى في حوض الوقف واعادة اكثر من 6 الاف اسرة مهجرة ودرء مخاطر خلايا داعش واعادة فتح الممرات البرية في البساتين".

واشار عضو مجلس ديالى، الى ان "الغانمي كانت زيارته باوامر مباشرة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لايجاد حلول منصفة لملف قرى الوقف ومنها قرية ابو كرمة والاستجابة لمطاليب الاهالي".

وكان اهالي قرية ابو كرمة قطعوا طريق الوقف لـ6 ايام متتالية عقب تظاهرة سلمية للمطالبة باستبدال القوة الماسكة للقطاع واعلان قريتهم منكوبة واعادة اكثر من 6 الاف اسرة مهجرة.

وكان رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، زار في وقت سابق من اليوم الاثنين، قرية ابو كرمة، في محافظة ديالى.، والتقى بوجهاء القرية.

ورافق الغانمي ضباط كبار في وزارة الدفاع، في زيارته، التي استهلها بعقد سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية.

وبحث خلال زيارته، ملفات امنية متعددة ابرزها الوضع في حوض الوقف وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي وانهاء خطر الخلايا النائمة.

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مجلس ديالى: زيارة الغانمي جاءت بأوامر مباشرة من عبد المهدي.. هذه المطالب استجاب لها
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