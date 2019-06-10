الرئيس صالح: يجب المحافظة على وحدة البلاد والتنسيق مع حكومة كردستان

ثمن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، دور رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني، مؤكدا أن ثقله سيبقى كما هو وأن مكانته ليست بمنصب، فيما شدد على ضرورة المحافظة على وحدة البلاد والتنسيق مع حكومة كردستان.

وقال صالح في كلمة له اثناء جلسة تنصيب نيجيرفان البارزاني رئيسا لاقليم كردستان "نثمن دور رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني"، لافتا الى أن "ثقله (مسعود البارزاني ) سيبقى كما هو وأن مكانته ليست بمنصب".

وشدد صالح على، "ضرورة المحافظة على وحدة البلاد والتنسيق مع حكومة كردستان في ذلك"، منوها الى أن "هزيمة داعش تحققت بفضل تضحيات الجيش العراقي والحشد الشعبي وقوات البيشمركة".

وتابع صالح، "يجب الحفاظ على الحرية وعلى الوحدة في كردستان"، لافتا الى اهمية "توطيد العلاقات بين حكومتي بغداد واربيل".

وأدى رئيس وزراء اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للاقليم.