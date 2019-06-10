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نائب عن الفتح: وضع القوات الاجنبية بالعراق غامض


وصف نائب عن تحالف الفتح، الاثنين، وضع القوات الاجنبية بالعراق بأنه "غامض"، مشددا على ضرورة الوقوف على حقيقة وطبيعة عمل تلك القوات وعدد افرادها، داعيا الحكومة لاطلاع مجلس النواب على ما لديها من معلومات بشكل واضح وتفصيلي.

وقال حنين القدو في حديث صحفي، إن "هناك بعض القيادات السياسية في مجلس النواب والسلطة التنفيذية، اضافة الى قيادات اخرى من خارجهما لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة مايجعل مواقفهم غير واضحة تجاه قضية اخراج القوات الاجنبية من العراق"، مبينا ان "تلك الاطراف تسعى قدر الامكان للتهرب من توجيه الاسئلة ومطالبة الحكومة من تقديم البيانات الواضحة عن عديد تلك القوات واسباب تواجدها وطبيعة عملها".

واضاف القدو، اننا "ليس لدينا اي معلومات دقيقة وحقيقية عن حجم ونوعية تلك القوات وعدد القواعد العسكرية لها خاصة بالمناطق الغربية واقليم كردستان"، لافتا الى ان "هناك وكما نعتقد ضعف بالتنسيق بين القوات الاجنبية والحكومة الاتحادية وهو ما نراه جليا من خلال الخروقات الامنية لتلك القوات واستهدافها للقوات الامنية العراقية في مناسبات عديدة".

واكد القدو، ان "وضع القوات الاجنبية ب‍العراق غامض وعلينا الوقوف على الحقيقة، وعلى الحكومة اطلاع مجلس النواب على مالديها من معلومات بشكل واضح وتفصيلي بغية خروج البرلمان بقرار مهني ومنسجم مع الواقع وبما يحفظ سيادة العراق وامنه واستقراره".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري اكد، الاثنين 11 شباط 2019، ان هنالك طلبا مقدما الى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لاعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق

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