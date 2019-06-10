اجهزة امنية لكشف "الغش" في الامتحانات الوزارية غداً

أعلنت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، اليوم الاثنين، إنهاء اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارية لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ يوم غد الثلاثاء.

وذكر بيان لوزارة التربية، انه "ﺗﻤﺖ ﺗﻬﻴﺌﺔ المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت الوزارية بين المديريات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻌﻬﺎ بين المراكز اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ".

واوضح اﻧــﻪ "ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ أﺟﻬﺰة ﻛﺸﻒ الغش في المراكز داخل القاعات الإمتحانية من أجل تلافي حدوث أية حالات للغش بين اﻟﻄﻠﺒﺔ".

وكشف البيان ﻋﻦ "وﺟﻮد ﺟﻬﺎز أمني ﻣﺘﺨﺼﺺ لمحاربة ظاهرة اﻟﻐﺶ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ".