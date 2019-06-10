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السفير الاميركي الجديد ببغداد يدلي بأول تصريح رسمي: العراق اكثر شركائنا اهمية وهذا ما سنلتزم به


أدلى السفير الاميركي الجديد في العراق ماثيو تولر، الاثنين 10 حزيران 2019، بأول تصريح رسمي بعد تقديم اوراق اعتماده سفيراً لواشنطن في بغداد.

وقال تولر في بيان صادر عن السفارة الاميركية "اشكر كُلاً من رئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية محمد علي الحكيم لترحيبهم الحار".

وأكد ان "الولايات المتحدة ملتزمة باتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي تحدد علاقتنا الثنائية مع العراق بصفته احد اكثر الشركاء اهمية واستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة".

واضاف "انني فخور بان اتولى منصب سفير الولايات المتحدة في العراق واتطلع قدما إلى التواصل مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد وديمقراطي ومزدهر".

وكان تولر بمنصب سفير الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2014، كما كان سفيراً لبلاده لدى الكويت بين عامي 2011 و2014، وسبق له أن عمل في سفارات واشنطن في القاهرة وبغداد والكويت والرياض، حيث تنقّل بين مناصب مختلفة.

وعمل في وزارة الخارجية الأميركية نائباً لمدير مكتب شمال الخليج ومسؤولاً بمكتب مصر، كما أنه يجيد اللغة العربية، ويحمل شهادة بكالوريوس من جامعة بريغام يانغ، وشهادة ماجستير من جامعة هارفارد، وحاصل على جائزة SIA المخابراتية وجائزتين فخريتين رئاسيتين، وجائزة بيكر ويلكنز من وزارة الخارجية.

كما أنّ تولر عضو في السلك الدبلوماسي الأميركي الأقدم برتبة "وزير مستشار"، وعمل قبل ترشحيه لمنصب السفير الأميركي في العراق، كمستشار سياسي في سفارة الولايات المتحدة في بغداد، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الأميركية في الكويت، وكذلك نائب رئيس البعثة في السفارة الأميركية في القاهرة، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار الشؤون السياسية في سفارة أميركا بالرياض، ونائباً للسفير في الدوحة.

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السفير الاميركي الجديد ببغداد يدلي بأول تصريح رسمي: العراق اكثر شركائنا اهمية وهذا ما سنلتزم به
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