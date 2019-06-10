تحقيق الرصافة تصدق أقوال ضابط متلبس بالرشوة‎ ‎

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، أقوال (ضابط شرطة) ضبط متلبسا بالرشوة في مركز شرطة الكاظمية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن 'ضابطاً في الشرطة دونت اقواله امام قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته استلام مبالغ مالية من احد المواطنين مقابل انجاز معاملته'.
وأضاف أن 'المتهم تم توقيفه وفقا لاحكام القرار 160 وسترسل اوراقه الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل'.
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