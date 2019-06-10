تحقيق الرصافة تصدق أقوال ضابط متلبس بالرشوة‎ ‎

صدقت محكمة تحقيق الرصافة، الاثنين، أقوال (ضابط شرطة) ضبط متلبسا بالرشوة في مركز شرطة ‏الكاظمية‎.‎

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن 'ضابطاً في الشرطة دونت اقواله امام ‏قاضي محكمة تحقيق الرصافة بعد ضبطه من قبل الجهات المختصة متلبسا بالرشوة اثناء محاولته ‏استلام مبالغ مالية من احد المواطنين مقابل انجاز معاملته‎'.‎

وأضاف أن 'المتهم تم توقيفه وفقا لاحكام القرار 160 وسترسل اوراقه الى المحكمة ‏المختصة لينال جزاءه العادل'.‏