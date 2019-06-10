الاتحاد: مشاركتنا في تنصيب البارزاني لا تعني انتهاء الخلافات

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، استمرار الخلافات بشأن تشكيل حكومة الإقليم رغم مشاركته في مراسم اداء اليمن الدستوري لرئيس اقليم كردستان نيجرفان البارزاني، مشيرا الى ان الأيام المقبلة ستشهد جولات لانهاء الخلافات.

وقال عضو المجلس القيادي في الاتحاد اريز عبد الله في تصريح صحفي إن “مشاركتنا في تنصيب رئيس اقليم كردستان جاءت بناءً على دعوة من قبل نيجرفان البارزاني للمجلس القيادي”.

وأضاف عبد الله، أن “الخلافات بشأن تشكيل الحكومة ومحافظة كركوك التفاهم على مرشح لمنصب وزير العدل الاتحادي مازالت قائمة لغاية الان رغم مشاركتنا في “.

وأوضح، ان “الايام المقبلة ستشهد عقد عد اجتماعات بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني والديمقراطي من اجل حل الازمة والتفاهم على تشكيل حكومة الاقليم”