الصالحي: لايمكن اعادة البيشمركة إلى كركوك لمجرد اهواء سياسية كردية

رفض رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الاثنين، اعادة البيشمركة الى محافظة كركوك لمجرد اهواء سياسية، مشيرا الى ان التفجيرات الاخيرة كانت رسالة لاخراج القوات الاتحادية.

وقال الصالحي في تصريح صحفي ان "الوضع الامني في المحافظة مستقر جداً ولا يمكن اعادة قوات البيشمركة الى المدينة كما طالبت القوى الكردية".

واضاف ان "جميع القوى السياسية مطالبة بابعاد كركوك عن الصراعات السياسية وعدم جرها الى حرب قومية او طائفية بذريعة تحقيق المصالح لمكون دون اخر"

وتابع الصالحي ان "الاحزاب الكردية تسعى لاستقدام قوات لكركوك باي طريقة كانت سواء كانت بالتفجيرات او التهديد او الضغط على الحكومة السياسية"، مبينا ان "التحالف الدولي يدعم وبقوة تواجد القوات الاتحادية في كركوك وفرض السيطرة على الامن من خلالها".