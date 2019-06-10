الاستخبارات العسكرية تقتحم مخبأ للاعتدة بجبال عداية في الموصل

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اقتحام مخبأ للاعتدة والأسلحة في جبال عداية جنوب غربي الموصل.

وقالت المديرية في بيان إن "قوة من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة ٢١، اقتحمت مخبأ للاعتدة والأسلحة في جبال عداية جنوب غربي الموصل".

واضافت، انه "تم ضبط بداخل المخبأ، ستريلا مضاد للطائرات عدد ٢، صواريخ سترلا عدد٢، ٢٣ قنبلة هاون عيار ٦٠ ملم، هاون عيار ١٢٠ ملم عدد واحد، هاون ٦٠ ملم عدد واحد"، موضحة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات المعمول بها".