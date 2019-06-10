وصول الوفود إلى مطار أربيل لحضور مراسم تنصيب رئيس إقليم كردستان

بدأ العديد من المسؤولين بالتوافد إلى مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الإثنين، لحضور مراسم أداء رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني،

ووصل وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والوفد الإيراني إلى مطار أربيل حيث كان في استقبالهم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني

وفي 28-5-2019 انتخب برلمان كردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، وسيؤدي القسم القانوني، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الإثنين 10 حزيران الجاري في قاعة سعد عبدالله بأربيل بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.