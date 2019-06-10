رئيس اركان الجيش يصل بعقوبة ويعقد لقاءات امنية موسعة

كشف مصدر امني رفيع في ديالى، الإثنين، 10 حزيران، 2019، عن وصول رئيس أركان الجيش، الفريق اول ركن عثمان الغانمي، الى بعقوبة.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن "رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عثمان الغانمي يرافقه ضباط كبار في وزارة الدفاع وصل الى بعقوبة وعقد سلسلة لقاءات موسعة مع القيادات الامنية".

واضاف المصدر، ان "الغانمي بحث ملفات امنية متعددة ابرزها الوضع في حوض الوقف وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي وانهاء خطر الخلايا النائمة".

وكان زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، زار بعقوبة، الاحد (9 حزيران 2019)، وناقش في مقر قيادة عمليات ديالى، الاوضاع الاخيرة في حوض الوقف وسبل تعزيز امن ديالى مع صلاح الدين ودرء مخاطر الارهاب عن المناطق والقرى المحررة واعادة النازحين، وضرورة حسم ملف اعادة النازحين الى مناطقهم وتذليل كل العقبات والعمل على مواجهة الخروقات بحزم وتعزيز سلطة القانون والعمل على مواجهة الخلايا النائمة لداعش.