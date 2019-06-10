عشائر مدينة الصدر تحذر من استئجار الشيوخ لفض النزاعات العشائرية

حذر مجلس وشيوخ عشائر مدينة الصدر، من تنامي ظاهرة "استئجار الشيوخ" لفض النزاعات العشائرية.

وقال عضو المجلس الشيخ صدام زامل في بيان اليوم الاثنين، ان "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة استئجار شخصيات تدعي انتمائها للحضور العشائري وهم في الحقيقة دخيلين على المجتمع".

وطالب، الجهات الامنية المسؤولية ان "تتخذ خطوات جادة للحد من تنامي هذه الظاهرة التي لوثت العادات والأصول والتقاليد العشائرية".

واضاف العطواني ان "إصلاح ذات البين وهو اساس لإصلاح النسيج الاجتماعي وليس للتجارة واستغلال أوضاع الناس"، معتبرا "صفة الشيخ صاحب حض وبخت كما هو متداول في مجتمعنا ولايجوز استغلال هذا لمصالح شخصية أو لكسب المال هذا تشويه واضح للعشائر العراقية الأصيلة".