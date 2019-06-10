هزة ارضية تضرب الكوت فجر اليوم

اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، عن تسجيل هزة ارضية جنوب غرب الكوت.

وقالت الهيئة في بيان لها ان "مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم تبعد 4 كم جنوب غرب الكوت/ محافظة واسط".

واضافت ان "الهزة قد بلغت قوتها 3,4 درجات حسب مقياس ريختر وشعر بها المواطنون في مركز المحافظة شعورا خفيفا"، مشيرا الى انه "لم يتم تسجيل اية خسائر بسبب الهزة".

يذكر ان العراق قد تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الصفيحة العربية.