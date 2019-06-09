إجتماع الرئاسات الثلاث يؤكد ضرورة اكمال تشكيل الكابينة وتوحيد الخطاب الخارجي

أكدت الرئاسات الثلاث، الاحد، على ضرورة اكمال تشكيل الكابينة الوزارية، فيما اشارت رئاسة الجمهورية الى أن الرئاسات اتفقت على ضرورة التنسيق بينها من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن "الرئاسات الثلاث عقدت، مساء اليوم، في قصر السلام ببغداد، اجتماعاً بحضور رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي"،

مبينة أن "الاجتماع تدارس الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية في البلاد، ومسألة إكمال تشكيل الكابينة الوزارية ومناقشة ما نفذ من البرنامج الحكومي وأهمية انجازه لتحقيق تطلعات المواطنين".

وأضافت، أن المجتمعين ناقشوا "الأوضاع في كركوك وديالى، وحيث جرى التأكيد على ضرورة تضافر الجهود من أجل أن تنعما بالأمن والإستقرار من خلال اعتماد اسلوب الحوار البناء وبث روح التعايش السلمي بين مكوناتهما وإشراك الجميع في إدارتهما"، لافتة الى أن "المجتمعين اتفقوا على ضرورة التنسيق بين الرئاسات الثلاث من أجل توحيد الخطاب الرسمي واعتماد المسار المعتدل في علاقات العراق".

وتابع، أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي، وبحث السبل الكفيلة لتجنيب البلاد والمنطقة الأزمات والصراعات،

كما تم التطرق إلى مشاركة العراق في مؤتمري القمة العربية الطارئة والإسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة وموقف العراق من الأزمة الحالية والتأكيد على أنه مثّل موقف الدولة العراقية وترجم مصالحها العليا، وعبر على الصعيد ذاته عن إجماع عراقي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية".