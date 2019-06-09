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الديمقراطي الكردستاني يدعو الاتحاد لعدم خلق الازمات


اكد عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاحد، التزام حزبه بالاتفاقات السابقة المبرمة مع الاتحاد الوطني الكردستاني، داعياً اعضاء الاخير لعدم خلق الازمات او وضع العقبات في طريق انجاح العملية السياسية بالاقليم.

وقال شيرزاد قاسم في حديث صحفي إن "الديمقراطي الكردستاني ملتزم بجميع الاتفاقات التي ابرمها مع باقي القوى السياسية ومن بينها الاتحاد الوطني"،

مبينا ان "الديمقراطي ارسل بطاقة دعوة للمكتب السياسي للاتحاد بغية الحضور الى جلسة ترديد القسم وتنصيب نيرجان بارزاني كرئيسا لاقليم كردستان الاثنين المقبل".

وأضاف قاسم، ان "ابواب الديمقراطي الكردستاني مفتوحة على مصراعيها للتحاور مع جميع القوى الكردستانية المؤمنة بالعملية السياسية الديمقراطية في كردستان"، لافتا الى ان "الالتزام بما تم التوصل اليه في الاتفاقات السابقة، هو الامر الاساس في أي حوارات يتم المضي بها وهو ما نعمل من خلاله في أي مبادرات يتم تقديمها من قبلنا".

واكد قاسم، ان "هناك اتفاقيتين تم ابرامهما مع الاتحاد الوطني الكردستاني، احدهما سياسي والاخر يرتبط بتشكيل الحكومة ونحن ملتزمون بهما بشكل كامل كونها اتفاقات شاملة تخدم جميع الاطراف"، مشددا على أن "الكرة اليوم بملعب الطرف الاخر وعليه ان لا يخلق ازمات او عقبات في طريق العملية السياسية وتطبيق الاتفاقات". 

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