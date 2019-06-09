مجلس ذي قار: سنستجوب المحافظ غيابياً بحال تخلفه عن الحضور

أكد عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند، الأحد، أنه سيتم استجواب المحافظ يحيى الناصري بحال تخلفه عن الحضور، فيما أشار إلى انضمام عدد من أعضاء المجلس إلى طلب الاستجواب.

وقال سند في حديث صحفي إن "صلب عمل مجلس المحافظة هو رقابي وتشريعي، وكل الدوائر بالمحافظة هي تحت رقابة المجلس".

وأضاف أن "الاستجواب ظاهرة صحية، وهناك مجموعة قضايا فساد بحق محافظ ذي قار يحيى الناصري"، مشيراً إلى أن "ثلث أعضاء المجلس قدّموا طلب استجواب للمحافظة".

وأوضح سند، أن "الناصري طلب مهلة ثلاثة أسابيع للإجابة عليها وتم تحديد الموعد النهائي للإجابة"، مشيراً إلى انضمام أعضاء من الأحرار والنهج الوطني والحكمة إلى طلب الاستجواب".

وأشار إلى أن "عدد الموقعين على الاستجواب 16 شخصاً وغداً سوف تعرض الاسئلة على المحافظ للاجابة عليها"، مؤكداً أنه "بحالة عدم حضور المحافظ إلى المجلس سيتم استجوابه غيابياً وسندخل الإجراءات القانونية في موضوع الإقالة".