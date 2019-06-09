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العامري يناقش اربعة ملفات هامة مع قادة امن ديالى وهذا ما دعا اليه


اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، الاحد 9 حزيران 2019، بان أمين عام منظمة بدر هادي العامري، ناقش اربعة ملفات هامة مع قادة امن المحافظة خلال زيارة اخيرة له.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان "زعيم تحالف الفتح ناقش اربعة ملفات مهمة في مقر عمليات ديالى مع قادة امن المحافظة  اثناء زيارته الى بعقوبة".

واضاف الحسيني، أن "الملفات هي الاوضاع الاخيرة في حوض الوقف وسبل تعزيز امن ديالى مع صلاح الدين ودرء مخاطر الارهاب عن المناطق والقرى المحررة واعادة النازحين".

واضاف الحسيني، أن "العامري اكد على ضرورة حسم ملف اعادة النازحين الى مناطقهم وتذليل كل العقبات والعمل على مواجهة الخروقات بحزم وتعزيز سلطة القانون والعمل على مواجهة الخلايا النائمة لداعش والعصابات الاجرامية بقوة وحزم شديد".

واشار الحسيني إلى أن "العامري اكد بان امن ديالى هو من امن بغداد واستقرارها سينعكس ايجابا على المناطق والمحافظات المجاورة لها".

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العامري يناقش اربعة ملفات هامة مع قادة امن ديالى وهذا ما دعا اليه
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